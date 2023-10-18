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Байден прибув до Тель-Авіва

Президент США уже зустрівся з прем’єром Беньяміном Нетаньягу.

Байден прибув до Тель-Авіва
Фото: timesofisrael.com

Президент США Джо Байден у середу прибув до Ізраїлю. Нещодавно його літак приземлився в Міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що Байден уже зустрівся з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

"Безпека в аеропорту надзвичайно посилена, оскільки палестинські терористи неодноразово обстрілювали аеропорт ракетами, а офіційні особи оприлюднили мало інформації про графік його приблизно п'ятигодинного візиту", - пише видання.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит Байдена покликаний продемонструвати підтримку Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше планувалося, що Байден також відвідає Йорданію, однак після скасування саміту з лідерами низки арабських країн в Аммані він від цієї ідеї відмовився.  У президента США були заплановані зустрічі з королем Йорданії, президентом Єгипту і головою палестинської адміністрації. Байден мав намір обговорити з ними питання щодо забезпечення гуманітарної допомоги цивільному населенню Гази.

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