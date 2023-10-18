Байден планує просити у Конгресу 100 млрд доларів допомоги Україні та Ізраїлю, - ЗМІ

Також у пакет допомоги може бути включене фінансування охорони кордону.

Президент США Джо Байден може звернутись до Конгресу із запитом на виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань. Розмір допомоги може скласти 100 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

“Байден пообіцяв підтримати Ізраїль після смертоносної атаки, скоєної на початку цього місяця ХАМАСом, угрупованням, визнаним США та ЄС терористичною організацією. Допомога Ізраїлю користується широкою двопартійною підтримкою в Конгресі США”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, допомога Україні не просто отримає прихильність республіканців Палати представників.

Також у пакет допомоги може бути включене фінансування охорони кордону.

Таким чином, можливо, вдасться отримати підтримку республіканців у Конгресі, які вже давно пов’язують додаткову іноземну допомогу з вирішенням проблеми напливу мігрантів у США.

Представник Управління управління та бюджету відмовився від коментарів.

Джерело видання повідомило, що ця допомога покриватиме цілий фінансовий рік. Попередній запит Білого дому, який передбачав допомогу Україні на суму 24 млрд доларів, охоплював лише тримісячний період.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю звернувся до США з проханням про екстрену військову допомогу у розмірі 10 млрд доларів.

Раніше повідомлялось, що сенатори США від обох партій хочуть швидко прийняти річний пакет допомоги для України в розмірі 50-100 млрд доларів. Такий пакет мав би вирішити питання фінансування для України до виборів президента США у 2024 році.