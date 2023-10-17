Ізраїль запросив у США екстрену військову допомогу на 10 млрд доларів, – NYT

Йдеться, зокрема, про ракети для системи ППО "Залізний купол" та 155-мм артилерійські боєприпаси.

Уряд Ізраїлю звернувся до США з проханням про екстрену військову допомогу у розмірі 10 млрд доларів, повідомляє DW із посиланням на газету The New York Times і її джерела.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив виданню, що законодавці обговорюють надання Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ракет для системи ППО "Залізний купол", 155-мм артилерійських боєприпасів, високоточних бомб і комплектів JDAM для перетворення високої чіткості.

За інформацією NYT, Конгрес та Білий дім готують пакет, який об’єднує допомогу Ізраїлю із допомогою Україні, Тайваню, а також кошти на зміцнення американсько-мексиканського кордону.

Допомога Ізраїлю, ймовірно, стане однією з тем візиту президента США Джо Байдена, наміченого на 18 жовтня.

Нагадаємо, нещодавно американські ЗМІ повідомили, що США готують 2000 військових до розгортання для допомоги Ізраїлю, але без піхоти. Участь американців у боях не планується.