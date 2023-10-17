Рада Безпеки ООН відхилила російську резолюцію щодо Гази

Рада Безпеки ООН у понеділок увечері в Нью-Йорку не прийняла резолюцію, запропоновану Росією, щодо гуманітарного припинення вогню в Газі, повідомляє UN News.

Проєкт резолюції отримав п’ять голосів «за» (Китай, Габон, Мозамбік, Росія та Об’єднані Арабські Емірати) і чотири «проти» (Франція, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати), шість утрималися (Албанія, Бразилія, Еквадор, Гана, Мальта та Швейцарія).

Щоб Рада ухвалила резолюцію, пропозиція має отримати щонайменше дев’ять голосів «за», при цьому жоден із п’яти її постійних членів не має бути проти або не накладе вето.

Проєкт тексту закликав до гуманітарного припинення вогню, звільнення всіх заручників, надання допомоги та безпечну евакуацію цивільних. При цьому проєкт резолюція ігнорує тероризм ХАМАС.

Лінда Томас-Грінфілд, постійний представник США, заявила, що її країна не може підтримати російський проєкт резолюції, оскільки він ігнорує тероризм ХАМАС і ганьбить жертв.

«Відмовляючись засудити ХАМАС, Росія дає прикриття терористичній групі, яка жорстоко знущається із невинного цивільного населення. Це обурливо, лицемірно і невиправдано", - сказала вона.

Грінфілд засудила ХАМАС за вбивство мирних жителів, взяття заручників, у тому числі американських громадян, і вбивство сімей. Вона зазначила, що дії ХАМАС призвели до жахливої гуманітарної кризи, з якою зіткнулися жителі Гази.

«Ми не можемо дозволити цій Раді несправедливо перекласти провину на Ізраїль і вибачити ХАМАС за його десятиліття жорстокості», – сказала вона.

Зазначимо, армія оборони Ізраїлю знищила Усаму Мазіні, одного з керівників ХАМАС. Він відповідав за ув’язнених у секторі Газа та керував терористичною діяльністю.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль. Відбулося вторгнення на територію країни, яке супроводжувалося масовими вбивствами та захопленням заручників.