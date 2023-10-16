Зеленський і прем'єр Канади обговорили продовження оборонної співпраці

Президент подякував за допомогу Канади в евакуації українців з Гази.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Йшлося про виконання домовленостей, які досягнули під час візиту Зеленського до Канади - зокрема, розвитку української гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду.

Також співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці між обома державами та глобальні безпекові виклики.

Президент подякував за допомогу Канади в евакуації українців зі Гази і запросив канадського представника на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром.

Нагадаємо, під час останнього засідання зустрічі у форматі "Рамштайн" Канада оголосила про надання нового пакета допомоги Україні. Також канадські бійці навчають українських військовослужбовців навичкам, необхідним на полі бою.