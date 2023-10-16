Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
ГоловнаПолітика

Зеленський і прем'єр Канади обговорили продовження оборонної співпраці

Президент подякував за допомогу Канади в евакуації українців з Гази.

Зеленський і прем'єр Канади обговорили продовження оборонної співпраці
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Йшлося про виконання домовленостей, які досягнули під час візиту Зеленського до Канади - зокрема, розвитку української гідрогенерації та добудови музею Голодомору-геноциду. 

Також співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці між обома державами та глобальні безпекові виклики. 

Президент подякував за допомогу Канади в евакуації українців зі Гази і запросив канадського представника на наступну зустріч радників, яка відбудеться незабаром.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, під час останнього засідання зустрічі у форматі "Рамштайн" Канада оголосила про надання нового пакета допомоги Україні. Також канадські бійці навчають українських військовослужбовців навичкам, необхідним на полі бою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies