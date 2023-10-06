Канадські інструктори навчають українських саперів

Канада продовжує підтримувати Україну у війні з Росією.

Канадські бійці навчають українських військовослужбовців навичкам, необхідним на полі бою.

Про це повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER.

“Інструктори Збройних сил Канади залучені до операції #ОпЮНІФАЄР, діляться знаннями, навичками і тактикою, які допоможуть підготувати саперів Збройних сил України до захисту суверенітету, свободи і незалежності України”, - йдеться у повідомленні.

Фото: Канадська тренувальна місія UNIFIER

Фото: Канадська тренувальна місія UNIFIER

Раніше канадська тренувальна місія UNIFIER розповіла, як канадські військовослужбовці навчають навичкам використання камуфляжу українських захисників.

Також канадці навчають у Англії українських бійців веденню бою в міських умовах.