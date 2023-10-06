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Нідерланди виділяють Україні 102 млн євро допомоги

Кошти спрямують для підготовки України до зими, підтримки реформ та інвестицій.

Нідерланди виділяють Україні 102 млн євро допомоги
Фото: Укрінформ

Нідерланди виділяють Україні 102 млн євро допомоги. Це вже третій пакет підтримки нашої держави у 2023 році.

Про це йдеться на сайті нідерландського уряду.

Міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів Ліше Шрайнемахер зазначила, що кошти спрямують для підготовки України до зими, підтримки реформ та інвестицій.

Так, 60 мільйонів євро скерують на підтримку нідерландських компаній, які хочуть зробити свій внесок у відновлення України. Ці гроші призначені для страхування експортних кредитів для покриття платіжних ризиків інвестицій та угод. 

30 мільйонів євро витратять на закупівлю газу та постачання запчастин для електромережі. 

12 мільйонів євро спрямують на підтримку нещодавно звільнених територій.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 6 жовтня зазначив, що обговорить допомогу Нідерландів із тамтешнім прем'єром Марком Рютте.

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Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники отримали позашляховики для евакуації поранених від нідерландської компанії Hospitainer.

Крім того, у 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

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