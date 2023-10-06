Про загрози говорили на Ставці Верховного Головнокомандувача.

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити енергосистему України.

Про ці загрози йшлося на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача.

Під час засідання йшлося про підготовку України до зими, захист об’єктів генерації та забезпечення електрикою й теплом, відновлення усього пошкодженого російськими ударами та бойовими діями.

Також на Ставці обговорили ситуацію на фронті, забезпечення армії снарядами та ППО, а також питання оборони.

"Небезпеку повністю усвідомлюємо. Сьогодні на Ставці були доповіді військових та всіх посадовців, які відповідають за захист нашої енергетики й за нашу тактику проходження зими. Зокрема, доповідали глава уряду, міністри, керівники енергокомпаній, представники сфери звʼязку, голови обласних адміністрацій. Усе, що стосується фізичного захисту об’єктів, відбудови, виконання наказів, порядку дій у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій", - повідомив Зеленський.

Він додав, що місцева влада повинна "виконати повністю свою частину підготовчої роботи".

Президент додав, що наступного тижня зафіксують поточний стан підготовки до зими в регіонах.

Нагадаємо, глава Міноборони Рустем Умєров нещодавно заявив, що взимку Росія зосередиться на нанесенні ударів по енергетичній інфраструктурі, однак Україна буде відповідати.

Днями Україна експортувала електроенергію до Словаччини і Молдови, імпорту не було.

Наприкінці вересня внаслідок ворожого обстрілу була пошкоджена ТЕЦ на півдні країни.