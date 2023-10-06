На фронті відбулися 28 боєзіткнень, - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три - по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Протягом доби на фронті відбулись 28 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетні та 57 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового й атакував 33 "шахедами", 25 з яких вдалося збити.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три - по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, шість артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 6 жовтня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вовківка, Степне, Новодмитрівка, Попівка Сумської області; Вовчанськ, Гатище, Землянки Харківської області;

артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вовківка, Степне, Новодмитрівка, Попівка Сумської області; Вовчанськ, Гатище, Землянки Харківської області; на Куп’янському наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Подоли, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема Кам’янка, Дворічна, Берестове, Кислівка, Іванівка Харківської області;

наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Подоли, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема Кам’янка, Дворічна, Берестове, Кислівка, Іванівка Харківської області; на Лиманському Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі східніше Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Піски-Радьківські Харківської області, Білогорівка Луганської області та Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області/;

Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі східніше Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Піски-Радьківські Харківської області, Білогорівка Луганської області та Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області/; на Бахмутському противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі південніше Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Хромове, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка Донецької області;

противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі південніше Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Хромове, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка Донецької області; на Авдіївському противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області;

противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області; на Мар’їнському протягом доби Сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка та Костянтинівка. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області;

протягом доби Сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка та Костянтинівка. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському наші захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області та північніше Приютне Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Урожайне, Сторожеве Донецької області;

наші захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області та північніше Приютне Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Урожайне, Сторожеве Донецької області; на Запорізькому Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Полтавка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області;

Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі північно-східніше Новопрокопівки. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Полтавка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області; на Херсонському ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Антонівка та Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, нині Генштаб повідомляв, що на Запорізькому напрямку Сили оборони стримують ворога в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області.

За минулу добу РФ обстріляла 11 областей України.