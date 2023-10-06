Ворог протягом доби атакував 11 областей України, – ОВА

У Черкаській області, за попередньою інформацією, уночі наші оборонці знищили в небі над Черкаським районом сім "шахедів" противника. Минулось без потерпілих і значних руйнацій інфраструктури. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу було шість обстрілів (54 вибухи). Ворог стріляв із мінометів, АГС, ствольної артилерії. Вогонь рашисти відкривали по Чернігівському, Новгород-Сіверському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській вночі та вранці росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська громади. У Дружбівській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади. Середино-Будська громада: ворог вдарив з ракетних систем залпового вогню "Град" (вісім вибухів) та мінометів (22 вибухи). Внаслідок обстрілу одна людина загинула, одна – поранена. Пошкоджено автомобіль, зруйновано два приватних житлових будинки. Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки, приміщення "Укрпошти".

У Дніпропетровській вночі окупанти цілили по Марганецькій громаді Нікопольського району. Спрямували туди більш ніж півдесятка артилерійських снарядів. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, знищене легкове авто, понівечена лінія електропередач. Люди не постраждали. Під ранок наші захисники збили над областю ворожий БпЛА. Вчора вдень росіяни знову атакували Нікопольський район. Під час артилерійського обстрілу Нікополя постраждала 64-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Терористи також поцілили двома дронами-камікадзе по Марганецькій громаді. На щастя, люди цілі.

У Луганській росіяни продовжують штурмувати територію поблизу Макіївки. Сили оборони відбили там ще чотири атаки ворога. Ворог завдав авіаційних та артилерійських ударів неподалік Білогорівки та Невського. За добу противник здійснив 142 обстріли (546 снарядів).

У Харківській сьогодні зранку ворог завдав удару по Харкову. Є два влучання у Київському та Основ'янському районах міста, попередньо ракетами типу "Іскандер". Одна з ракет влучила у проїзджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Ще одна ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. За оновленими даними, загинула дитина, ще 23 людей поранені. Вночі ворог завдав удару БПЛА типу "Шахед" по с. Піски-Радківські Ізюмського району. Пошкоджена складська будівля та спецтехніка, сталася пожежа. На Слобожанському напрямку протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Баранівка та Гатище. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Іванівки та Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та інші. Вчора внаслідок ракетного удару по Грозі, загинули, за оновленими даними, як мінімум 52 людей. Ще п'ятеро поранені. Внаслідок обстрілу Купянська пізно ввечері пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Загалом за добу по області: 51 загиблий (без урахування померлого потерпілого), 15 поранених (з них один помер вранці).

У Запорізькій минулої доби рашисти вели вогонь по 23 населених пунктах області, зафіксовано 156 ударів. 131 артобстріл прийшовся по території Новояковлівки, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Червоного, Малинівки, Полтавки, Темирівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового та інших прифронтових міст та сіл. Ворог здійснив 11 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Малої Токмачки й Роботиного, дев'ять БПЛА-атак Роботиного, Новодарівки та Новоандріївки, а також авіаційні удари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці, Малій Токмачці й Новоданилівці. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – 10 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Іванопілля, Дружба, Маркове, Зоряне, Курахівка, Курдюмівка, Плещіївка, Новомихайлівка. Пошкоджено об’єктів 18 житлових будинків (з них один – багатоквартирний), три господарські споруди, ЛЕП, школа. На Донеччинаі за добу: двоє поранених.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили вісім ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Вчора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора внаслідок ворожої атаки в Радсадівській громаді сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Упродовж трьох з половиною годин тривала повітряна тривога в Одеській області через атаку російських терористів ударними безпілотниками. Працювали сили протиповітряної оборони: три БпЛА типу "Shahed-131/136" вдалось знищити. Ворог вкотре цілив по прикордонній та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджено зерносховище, зайнялися дев'ять вантажівок. Пожежу ліквідовано. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 78 обстрілів (330 снарядів), з них по Херсону – сім обстрілів (27 снарядів). Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області, медичний заклад у Бериславі, соціально-медичну установу у Херсонському районі. У Золотій Балці руйнувань зазнали нежитлові та допоміжні споруди. Також окупанти вдарили й по Кізомису, через що знищили оселю. На щастя, через ці обстріли постраждалих немає. Вчора зранку ворог з артилерії вдарив по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали двоє людей. Загиблі – це 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева. У момент ворожого артилерійського удару вони знаходилися у дворі будинку. Ще в одного 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук та ніг. Потерпілому медичну допомогу надали на місці. Унаслідок ворожих обстрілів Білозерки уламками ворожих снарядів пошкоджено приватні будинки. Ворог наніс пʼять авіаударів в районі міста Берислав. Зафіксовані влучання двох авіабомб у будівлю лікарні. Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено два автомобілі станції швидкої медичної допомоги. Постраждали двоє медпрацівників – 39-річний фельдшер та 60-річний водій. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Їм надається допомога. Три авіабомби влучили у два багатоквартирні будинки (руйнацій різного ступеня зазнали помешкання громадян) та приміщення непрацюючої котельної. У Бериславському районі, поблизу населеного пункту Нововознесенське під час виконання робіт в полі чоловік здійснив наїзд на невідомий вибухонебезпечний предмет, внаслідок детонації якого отримав поранення. За добу через російську агресію дві людини загинули, ще чотири дістали поранення.