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Швеція надішле Україні новий пакет військової підтримки на майже $200 млн

Стокгольм проаналізує, чи зможе надіслати Києву винищувачі Jas Gripen.

Швеція надішле Україні новий пакет військової підтримки на майже $200 млн
Пол Йонсон
Фото: EPA/UPG

Швеція надішле Україні новий пакет військової підтримки вартістю 2,2 мільярда крон (199 мільйонів доларів).

Про це заявив сьогодні міністр оборони країни Пол Йонсон, пише Reuters.

До нього входять переважно боєприпаси і запасні частини до раніше наданих систем.

Новий пакет військової допомоги стане 14-м пакетом, який Стокгольм надасть Україні з початку війни. Загальна вартість такої допомоги скандинавської країни становитиме трохи понад 22 мільярдів крон.

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Йонсон заявив також на пресконференції, що уряд офіційно доручив Збройним силам проаналізувати, чи зможе Швеція надіслати в Україну винищувачі Jas Gripen.

Saab JAS 39 Gripen − шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab. Літак експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки й Таїланду, також рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія.

Винищувач JAS-39 Gripen
Фото: EPA/UPG
Винищувач JAS-39 Gripen

Нагадаємо, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що держава веде переговори зі Швецією щодо навчання на чеській території українських пілотів на винищувачах Gripen.

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