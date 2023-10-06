Двоє людей загинули, четверо поранені внаслідок вчорашніх атак на Херсонську область

Ворог бив по житлових будинках та медичних закладах.

Протягом минулої доби ворог здійснив 78 обстрілів Херсонської області, випустивши 330 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів.

Через російську агресію дві людини загинули, ще четверо дістали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Бериславі; соціально – медичну установу у Херсонському районі", – повідомив він.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили по медичному закладу в Херсонській області. У Херсоні внаслідок обстрілу загинули двоє людей. У Бериславі російський снаряд влучив просто в лікарню, постраждали медики.