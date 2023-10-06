За минулу добу ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 281 090 військових.
Про це повідомляє Генеральниий штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 281090 (+620) осіб
- танків 4777 (+20)
- бойових броньованих машин - 9082 (+30)
- артилерійських систем - 6666 (+23)
- РСЗВ - 806 (+2)
- засоби ППО - 540 (+0)
- літаків - 315 (+0)
- гелікоптерів - 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5158 (+29)
- крилаті ракети - 1530 (+0)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9015 (+35)
- спеціальна техніка - 951 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 7 - по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділами ракетних військ уражено вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ противника.