За минулу добу ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 281 090 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 281 090 військових.

Про це повідомляє Генеральниий штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 281090 (+620) осіб

танків 4777 (+20)

бойових броньованих машин - 9082 (+30)

артилерійських систем - 6666 (+23)

РСЗВ - 806 (+2)

засоби ППО - 540 (+0)

літаків - 315 (+0)

гелікоптерів - 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5158 (+29)

крилаті ракети - 1530 (+0)

кораблі / катери - 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 9015 (+35)

спеціальна техніка - 951 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 7 - по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділами ракетних військ уражено вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ противника.