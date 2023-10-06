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За минулу добу ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 281 090 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 620 російських окупантів
Скріншот відео
Фото: СтратКом ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 281 090 військових.

Про це повідомляє Генеральниий штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 281090 (+620) осіб
  • танків 4777 (+20)
  • бойових броньованих машин - 9082 (+30)
  • артилерійських систем - 6666 (+23)
  • РСЗВ - 806 (+2)
  • засоби ППО - 540 (+0) 
  • літаків - 315 (+0)
  • гелікоптерів - 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5158 (+29)
  • крилаті ракети - 1530 (+0)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9015 (+35)
  • спеціальна техніка -  951 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 7 - по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділами ракетних військ уражено вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ противника.

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