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Чергова зустріч у форматі “Рамштайн” відбудеться 10 жовтня, - Пентагон

Це буде вже 16-те засідання контактної групи.

Чергова зустріч у форматі “Рамштайн” відбудеться 10 жовтня, - Пентагон
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Чергова зустріч у форматі “Рамштайн” відбудеться 10 жовтня у Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Зазначається, що зустріч відвідають міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз К. Браун.

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Це буде вже 16-те засідання контактної групи, яке відвідають міністри оборони та старші військові чиновники з майже 50 країн, щоб обговорити поточну кризу в Україні та постійну підтримку з боку міжнародного співтовариства.

Крім того, перебуваючи в Брюсселі, міністр Остін також візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО 12 жовтня в штаб-квартирі НАТО.

Нагадаємо, на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії 5 жовтня президент Володимир Зеленський провів вже декілька двосторонніх зустрічей щодо отримання Україною ППО.

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