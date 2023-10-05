На Херсонщині триває обов'язкова евакуація родин з дітьми з низки населених пунктів

З 14 вересня, Ради оборони Херсонської області прийняла рішення про евакуацію родин з дітьми, евакуйовано вже 305 дітей з їх сімʼями.

Про це повідомила пресслужба Херсоської ОВА.

“Сьогодні ще одна багатодітна родина з Білозерки вирішила більше не наражати себе на небезпеку та виїхати до більш безпечного регіону”, - зазначили в ОВА.

Троє дітей з мамою та їх кішка евакуювалися поїздом до Хмельницького, де їх зустрінуть представники Хмельницької ОВА та “Червоного Хреста”. Після цього родину доставлять до місця тимчасового проживання.

Крім того, тим, хто вирішив евакуюватися, надають грошові виплати, гуманітарну допомогу, психологічну та юридичну підтримку.

“Охочі виїхати з небезпечних територій можуть звернутися до контактного центру Херсонської ОВА: 0800 101 102 або безпосередньо до працівників органів місцевого самоврядування вашого населеного пункту”, - підсумували в ОВА.

Раніше повідомлялось, що у населених пунктах деокупованої Херсонщини, звідки відповідно до рішення Ради оборони області через обстріли мають евакуюватися родини з дітьми, залишається близько 1300 дітей.