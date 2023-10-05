Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині триває обов'язкова евакуація родин з дітьми з низки населених пунктів

Йдеться про евакуацію з небезпечних прибережних деокупованих населених пунктів області.

На Херсонщині триває обов'язкова евакуація родин з дітьми з низки населених пунктів
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

З 14 вересня, Ради оборони Херсонської області прийняла рішення про евакуацію родин з дітьми, евакуйовано вже 305 дітей з їх сімʼями. 

Про це повідомила пресслужба Херсоської ОВА.

“Сьогодні ще одна багатодітна родина з Білозерки вирішила більше не наражати себе на небезпеку та виїхати до більш безпечного регіону”, - зазначили в ОВА. 

Підписуйтесь на наш Google News

Троє дітей з мамою та їх кішка евакуювалися поїздом до Хмельницького, де їх зустрінуть представники Хмельницької ОВА та “Червоного Хреста”. Після цього родину доставлять до місця тимчасового проживання.

Крім того, тим, хто вирішив евакуюватися, надають грошові виплати, гуманітарну допомогу, психологічну та юридичну підтримку. 

“Охочі виїхати з небезпечних територій можуть звернутися до контактного центру Херсонської ОВА: 0800 101 102 або безпосередньо до працівників органів місцевого самоврядування вашого населеного пункту”, - підсумували в ОВА.

Раніше повідомлялось, що у населених пунктах деокупованої Херсонщини, звідки відповідно до рішення Ради оборони області через обстріли мають евакуюватися родини з дітьми, залишається близько 1300 дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies