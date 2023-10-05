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Умєров обговорив із німецьким міністром оборони першочергові потреби українських бійців

Йшлося про ППО, РСЗВ та бронетехніку.

Умєров обговорив із німецьким міністром оборони першочергові потреби українських бійців
Фото: Пресслужба Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Про це йдеться в дописі Умєрова у Х (екствітер).

"Обговорили ситуацію на фронті та  першочергові потреби України — ППО, РСЗВ, бронетехніку", - зазначив глава Міноборони.

Він висловив вдячність Німеччини та міністру за підтримку і військову допомогу.

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Нагадаємо, уряд Німеччини планує надати Україні додаткові засоби ППО, щоб допомогти захистити вантажі зерна від російських атак. Очікується, що озброєння має надійти в Україну до кінця цього року. 

На саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії 5 жовтня Президент Володимир Зеленський провів вже декілька двосторонніх зустрічей щодо отримання Україною ППО.

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