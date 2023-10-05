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"Український свідок" розповів про бармена Умку, який став бойовим медиком

Робота бойового медика у штурмовій роті – це робота штурмовика з функцією надання першої допомоги.

"Український свідок" розповів про бармена Умку, який став бойовим медиком

Бойові медики Збройних Сил України рятують життя своїх побратимів на першій лінії вогню. Нерідко їм доводиться надавати першу допомогу, відстрілюючись від ворога, який іде на штурм. Журналісти проєкту поспілкувались із бійцем з позивним Умка, який воює у батальйоні “Вовки Да Вінчі”.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", – Куп’янський напрямок, Харківщина

До повномасштабної війни Умка працював барменом. До лав ЗСУ став наприкінці березня 2022 року, до цього жодного бойового досвіду не мав. Тепер Умка – бойовий медик, який рятує життя своїх побратимів.

Робота бойового медика у штурмовій роті – це робота штурмовика з функцією надання першої допомоги. Тобто це – боєць, який просто під час бою приходить на допомогу побратимам. Хлопець розповів про свої найскладніші бої. Під час одного з них противник майже оточив наших хлопців і їм довелося з боєм відступати. Одному з побратимів Умки куля потрапила в обличчя, та, на щастя, боєць вижив.

Умка показав архівні кадри боїв на куп’янському напрямку – їх можна побачити у матеріалі "Українського Свідка".

Хлопець розповів про своє ставлення до смерті, яку він неодноразово бачив на цій війні.

"Вперше я побачив «двухсотого» під Бахмутом, – згадує Умка. – Згодом я зрозумів, що краще відноситись до цього з гумором. Чи не зіграють з нами злий жарт притлумлені емоції, коли ми нарешті переможемо? Я про це не думаю. Але я впевнений, що нам будуть потрібні реабілітаційні центри, які зможуть повернути військових до цивільного життя".

Нагадаємо, батальйон "Вовки Да Вінчі" названо на честь добровольця Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі. Він загинув 7 березня 2023 року під Бахмутом.

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