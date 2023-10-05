Атака дронів СБУ залишила без електроенергії військові об’єкти в Курській області РФ

Служба безпеки організувала вже сім подібних атак на ворожу інфраструктуру.

Служба безпеки України провела операцію в Курській області Росії.

Про це LB.ua розповіли джерела в СБУ.

"СБУ «оновила» графіки відключень у Курській області: атака дронів СБУ залишила без електроенергії важливі військові об’єкти ворога", - йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел, сьогоднішній блекаут відбувся в рамках "підготовки" військ окупантів до осінньо-зимового періоду. Військові об’єкти РФ були підключені до електропідстанції у населених пунктах Суджа, Любімовка та Глушково Курської області. Саме її і атакували дронами.

"Як наслідок – російські військові починають активно переймати минулорічний досвід українців, коли електроенергії не було по кілька діб", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що це вже не перший блекаут у Курській області від СБУ. Попередній був 29, а до цього - 26 вересня. Тоді також уразили електропідстанції, від яких живилися важливі військові об‘єкти росіян. Загалом, Служба безпеки організувала вже сім подібних атак на ворожу інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше дрони СБУ також атакували комплекс ППО С-400 "Тріумф" на території Бєлгородської області РФ.