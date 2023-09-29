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У Росії заявили про атаку дронів на Курську область і знеструмлення населених пунктів (оновлено)

Міноборони РФ стверджує, що ППО збила 11 безпілотників.

У Росії заявили про атаку дронів на Курську область і знеструмлення населених пунктів (оновлено)
Курськ (архівне фото)
Фото: mh17.correctiv.org

Губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого знеструмлено населені пункти.

Про це він повідомив у Telegram.

"У слободі Білій Білівського району український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію. Один із трансформаторів загорівся. Знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню", - написав він.

Старовойт також стверджує, що поблизу Курська працювала ППО.

Російське Міноборони пізніше заявило, що нібито збило 11 безпілотників над Калузькою і Курською областями РФ.

"У ніч на 29 вересня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. Поки російське міноборони розповідає, як "знищило 11 українських безпілотників",  джерела LB.ua в СБУ надали відео успішної атаки на електричну підстанцію. Саме до неї в тому числі були підключені важливі військові об‘єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

Нагадаємо, вчора внаслідок влучання безпілотника по електропідстанції в Курській області було знеструмлено сім російських населених пунктів. За даними джерел LB.ua у СБУ, дрон із вибуховим пристроєм спрямували співробітники саме цієї спецслужби.

У СБУ наголосили, що ворог матиме відповідь на атаки проти енергетичної інфраструктури України.

Уранці 25 вересня в Курську знову пролунали вибухи. Повідомлялося, що на місто була здійснена атака безпілотниками, пошкоджений дах будинку.

А  24 вересня у Курську також пролунав потужний вибух. За словами Старовойта, адміністративну будівлю атакував безпілотник. Через деякий час стало відомо про повторний вибух біля нафтобази неподалік аеродрому.

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