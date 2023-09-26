Безпілотник СБУ вразив електропідстанцію в Курській області, – джерела

У СБУ наголосили, що ворог матиме відповідь на атаки проти енергетичної інфраструктури України.

Унаслідок влучання безпілотника по електропідстанції в Курській області знеструмлено сім російських населених пунктів. За даними джерел LB.ua у СБУ, дрон із вибуховим пристроєм спрямували співробітники саме цієї спецслужби.

Наші джерела в СБУ підтвердили, що саме дрон спецслужби скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость Курської області. Як результат — без світла залишилися сім населених пунктів.

"Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", – додало джерело у Службі.

Фото: Надано джерелами

Фото: Надано джерелами

Фото: Надано джерелами

Атака на підстанцію відбулася сьогодні вночі. Волонтер Сергій Стерненко в X написав, що до вимкнення електрики в Курській області причетні донати на його збори.

Торік Росія цілеспрямовано атакувала українську енергетичну інфраструктуру восени та взимку. Била, зокрема, по ТЕЦ. Систематичні обстріли позначилися на живленні усіх областей, і для того, аби хоч якось вістачало електроенергії, місяцями по країні діяли багатогодинні відключення світла, а подекуди внаслідок атак українці залишалися без світла на декілька днів.

Цього року росіяни почали бити по енергоінфраструктурі уже в вересні – обстріл відбувся 26 вересня. Це був перший удар по енергетиці за шість місяців.