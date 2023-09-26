Сьогодні чергове вантажне судно вирушило з українського чорноморського порту, – Reuters

Сьогодні, 26 вересня, вантажне судно вийшло з українського чорноморського порту після завантаження, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в галузі, яке не надало подробиць.

Судно було останнім, що вирушило з українського чорноморського порту після того, як Київ встановив тимчасовий «гуманітарний коридор».

Зазначимо, цієї ночі внаслідок атаки безпілотників на Одеську область є руйнування припортової інфраструктури, поранені двоє осіб.

Нагадаємо, 22 вересня друге судно з українською пшеницею вийшло з порту “Чорноморськ” по тимчасовому коридору, встановленим українськими військовими. До цього встановленим коридором пройшло судно Resilient Africa з 3 тис тонн пшениці для Азії.

Минулого місяця відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.