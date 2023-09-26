Кримська генотьба
Кримська генотьба
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Унаслідок нічної атаки на Одещину є влучання по портовій інфраструктурі, загинули двоє людей (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Одещину є влучання по портовій інфраструктурі, загинули двоє людей (оновлено)
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Помилки перекладів: кожна складна проблема має просте, зрозуміле, неправильне рішення
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
Шпигуни біля Папи: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський - офіцер розвідки РФ, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні чергове вантажне судно вирушило з українського чорноморського порту, – Reuters

Судно вийшло з порту після завантаження.

Сьогодні чергове вантажне судно вирушило з українського чорноморського порту, – Reuters
Ілюстративне фото: порт у місті Чорноморськ, Одеська область
Фото: ebrd.com

Сьогодні, 26 вересня, вантажне судно вийшло з українського чорноморського порту після завантаження, повідомляє Reuters із посиланням на джерело в галузі, яке не надало подробиць.

Судно було останнім, що вирушило з українського чорноморського порту після того, як Київ встановив тимчасовий «гуманітарний коридор».

Зазначимо, цієї ночі внаслідок атаки безпілотників на Одеську область є руйнування припортової інфраструктури, поранені двоє осіб.

Нагадаємо, 22 вересня друге судно з українською пшеницею вийшло з порту “Чорноморськ” по тимчасовому коридору, встановленим українськими військовими. До цього встановленим коридором пройшло судно Resilient Africa з 3 тис тонн пшениці для Азії.

Минулого місяця відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies