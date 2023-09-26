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Федоров показав ефективність “секретного українського дрона” на фронті

Глава Мінцифри пообіцяв розказати більше про сам безпілотник після перемоги.

Федоров показав ефективність “секретного українського дрона” на фронті
Михайло Федоров
Фото: LB.ua

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав ефективність “секретного українського дрона” на фронті. 

“Секретний український дрон діє — росіяни втрачають техніки на понад $ 7 млн за вечір. Оператори Армії дронів влаштували окупантам справжнє пекло. Ударна рота БПЛА «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр уразила танки Т-80, Т-72 та гаубиці Д-30. Це — результат роботи вправних бійців та українського дрона, якого дуже бояться окупанти”, - написав Федоров. 

Він пообіцяв розповісти більше про сам безпілотник після перемоги. 

Нагадаємо, нещодавно Федоров повідомив, що "Армія дронів" побила рекорд знищених російських гармат. Загальна кількість ураженої техніки за минулий тиждень - 205. 

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