"Армія дронів" побила рекорд знищених російських гармат

"Армія дронів" продовжує знищувати російську техніку на території України.

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр Михайло Федоров.

Федоров зазначає, що за останній тиждень є новий рекорд - мінус 64 російські гармати. Також оператори дронів вразили 27 танків, 55 вантажівок і багато іншого.

"Загальна кількість ураженої техніки за минулий тиждень - 205 одиниць. Потужні результати", - додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, що упродовж тижня Сили оборони України знищили понад 2800 російських загарбників, 76 бронемашин, 198 артустановок та 39 ракет.