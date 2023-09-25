Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Солідарність із ким?
Солідарність із ким?
ГоловнаСуспільствоВійна

"Армія дронів" побила рекорд знищених російських гармат

Загальна кількість ураженої техніки за минулий тиждень - 205. 

"Армія дронів" побила рекорд знищених російських гармат
Фото: t.me/zedigital

"Армія дронів" продовжує знищувати російську техніку на території України. 

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр Михайло Федоров.

Федоров зазначає, що за останній тиждень є новий рекорд - мінус 64 російські гармати. Також оператори дронів вразили 27 танків, 55 вантажівок і багато іншого.

"Загальна кількість ураженої техніки за минулий тиждень - 205 одиниць. Потужні результати", - додав віцепрем'єр.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що упродовж тижня Сили оборони України знищили понад 2800 російських загарбників, 76 бронемашин, 198 артустановок та 39 ракет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies