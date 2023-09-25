Сили оборони за тиждень знищили понад 2800 окупантів

Упродовж тижня Сили оборони України знищили понад 2800 російських загарбників, 76 бронемашин, 198 артустановок та 39 ракет.

Про це в Телеграмі повідомляє Military Media Center.

«Сили оборони України за минулий тиждень з 18.09 по 24.09 знищили: особовий склад - 2810 (умовно 6 батальйонів, 1 бат. ~ 500 людей), танки - 39 (умовно 1 танковий батальйон, 1 танковий бат. ~ 31 танк), бойові броньовані машини - 76 (умовно 2 мотострілецьких батальйони, 1 мотострілецький бат. ~ 34 машини), артилерійські установки - 198 (умовно 11 артилерійських дивізіонів, 1 арт. дивізіон ~ 18 гармат), ракети – 39», - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них - командувач ЧФ РФ.