Помер народний депутат Андрій Іванчук
Помер народний депутат Андрій Іванчук
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
Месія в пошуках компартії
Месія в пошуках компартії
Кримська генотьба
Кримська генотьба
Солідарність із ким?
Солідарність із ким?
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за тиждень знищили понад 2800 окупантів

Також знищено 39 ворожих танків.

Сили оборони за тиждень знищили понад 2800 окупантів
Фото: тг-канал Гострі Картузи

Упродовж тижня Сили оборони України знищили понад 2800 російських загарбників, 76 бронемашин, 198 артустановок та 39 ракет.

Про це в Телеграмі повідомляє Military Media Center.

«Сили оборони України за минулий тиждень з 18.09 по 24.09 знищили: особовий склад - 2810 (умовно 6 батальйонів, 1 бат. ~ 500 людей), танки - 39 (умовно 1 танковий батальйон, 1 танковий бат. ~ 31 танк), бойові броньовані машини - 76 (умовно 2 мотострілецьких батальйони, 1 мотострілецький бат. ~ 34 машини), артилерійські установки - 198 (умовно 11 артилерійських дивізіонів, 1 арт. дивізіон ~ 18 гармат), ракети – 39», - йдеться в дописі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери, серед них - командувач ЧФ РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies