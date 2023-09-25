Юристи готують до МСК досьє, аби звинуватити Путіна у використанні голоду як зброї під час війни

Юристи-правозахисники, які працюють з прокуратурою України, готують досьє до Міжнародного кримінального суду (МКС) про обвинувачення Росії у навмисному спричиненні голоду протягом війни в Україні.

Про це пише The Guardian.

Юристи документують випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни. Вони хочуть надати докази для того, щоб МКС висунув відповідне обвинувачення російському президенту Володимиру Путіну.

Юсуф Хан, старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance, сказав, що використання їжі як зброї відбувалося у три етапи, починаючи з облоги міст на початку вторгнення і зупинку постачання продовольства.

Серед задокументованих інцидентів – загибель 20 жителів у Чернігові вранці 16 березня 2022 року, коли російські осколкові бомби вибухнули біля супермаркету в місті, де українці стояли в черзі за хлібом і продуктами. Також йдеться про облогу Маріуполя, коли постачання продовольства до міста було припинено, а коридори гуманітарної допомоги заблоковані або розбомблені.

Друга фаза включає знищення запасів їжі та води, а також джерел енергії у всій Україні під час бойових дій. Такі атаки були “злочинами не результату, а злочинами з наміром”. Такі міста, як Миколаїв на півдні, залишилися без питної води на початку конфлікту після того, як російські війська захопили насосну станцію.

Третій елемент – спроби Росії запобігти або обмежити експорт українського продовольства.

“Нові звинувачення в тому, що Росія прагнула морити українців голодом, особливо емоційні у світлі історії двох країн: у 1932-33 роках мільйони людей померли з голоду внаслідок Голодомору − примусового голоду, спланованого радянським урядом Йосипа Сталіна”, − зазначає видання.

У 2018 році Рада Безпеки ООН ухвлала резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброю війни. 2019 року були внесені поправки до Римського статуту МКС, розширивши перелік справ, що можуть бути порушені за цим фактом.

Global Rights Compliance та українська прокуратура складатиме досьє до кінця наступного року. Планується подати заяву відповідно до статті 15 Римського статуту, що дозволить третім сторонам надсилати прокурору МКС інформацію про можливі воєнні злочини. Прокурор у Гаазі вирішить, чи продовжувати справу.

Юристи будуть проводити ідентифікакцію злочинців, аби забезпечити обвинувачення Путіна, як це сталося в березні, коли МКС видав указ про арешт російського лідера через нагляд за “незаконною депортацією” українських дітей до Росії з окупованих територій. Аналогічне можна стверджувати щодо злочинів, пов’язаних із голодом, сказав Хан. “Путін може нести відповідальність за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими та/або через інших”, − зазначив він, а також за неспроможність здійснювати належний контроль над російськими військовими чи іншими особами, обвинуваченими в конкретних кримінальних діях.

Юристи співпрацюють з аналітиками, які працюють з даними з відкритих джерел, щоб деталізувати приклади військових злочинів і взяти участь у картографічному аналізі збитків; зіставляти відповідні дані, наприклад кількість відхилених конвоїв допомоги; і вивчати заяви, зроблені Путіним та іншими лідерами окупантів.

Нагадаємо, 14 квітня у Києві запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду. Він є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Торік у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.

Цьогоріч улітку США передали докази воєнних злочинів Росії до МКС. Також у Гаазі запрацював Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії.

Після теракту росіян на Каховській ГЕС представники Міжнародного кримінального суду відвідали затоплені райони Херсона.