Представники Міжнародного кримінального суду разом із українськими прокурорами відвідали Антонівку та Херсон, затоплені внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Долучено до розслідування також і провідних світових експертів. Костін додав, що українська сторона повністю готова до співпраці й надає всі необхідні докази та інформацію, щоб Офіс Прокурора МКС мав можливість провести незалежне та об'єктивне розслідування.

"Це не просто запит України та українців. Це розслідування матиме надзвичайне значення для безпеки в усьому світі. Адже не дарма подібні злочини проти всього живого називають злочинами проти людяності", - підсумував Костін.

За його словами, у перші години після катастрофи було розпочато розслідування та документування злочину на Каховській ГЕС. Для цього було зібрано групу прокурорів, до якої увійшли 172 прокурори з чотирьох обласних прокуратур, Спеціалізованої екологічної прокуратури та Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

Фото: Андрій Костін

Фото: Андрій Костін

Фото: Андрій Костін

Нагадаємо, що на Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС загинуло 5 людей, на Миколаївщині є один загиблий. Ці дані не є остаточними.