Окупанти за день чотири рази обстріляли Сумщину

Російська армія від початку доби чотири рази обстріляла прикордонні райони Сумської області, пролунали 43 вибухи.

Про це Оперативне командування “Північ” повідомляє у Телеграмі.

З 00:40 до 01:10 зафіксовано 12 ударів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Середина-Буда.

З 02:00 до 02:15 зафіксовано 4 удари, а з 02:25 до 03:00 ще 11 ударів, імовірно, з міномета калібру 120 мм, в районі Фотовижа.

З 04:20 до 04:30 зафіксовано 16 ударів, ймовірно, з 82-міліметрового міномета, в районі міста Середина-Буда.

Про втрати серед населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.

Нагадаємо, що протягом 10 червня росіяни здійснили 23 обстріли Сумської області. Зафіксовано 136 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Есманська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Путивльська, Великописарівська громади.