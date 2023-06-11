Зеленський схвалив санкції проти 178 росіян

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 червня про запровадження персональних санкцій щодо 178 громадян Росії.

Указ, опублікований на сайті президента, набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності і відмову в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати Європейський Союз та Сполучені Штати Америки про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, група російських магнатів збирає мільярди доларів дивідендів, отримуючи виплати від своїх компаній навіть в умовах санкцій через війну в Україні. Однак місць, де їх можна витратити, є мало. П’ять мільярдерів у нафтовій, нікелевій та промисловості з виробництва добрив мають найбільші в країні заробітки дивідендами, отримавши близько 10 мільярдів доларів з початку 2022 року.