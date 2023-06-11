РФ за добу била по 9 областях

По Чернігівській області за добу був один обстріл. Росіяни били по Чернігівському району із артилерії. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та зранку ворог здійснив 10 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 169 вибухів. В Середино-Будській громаді пошкоджено житлові будинок. Білопільська громада: після опівночі відбулася атака групи із 4 ворожих БпЛА типу «Shahed» по об’єктам у місті Білопілля. Відбулися влучання по 3 об’єктам цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли. Зафіксовано 136 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Есманська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Путивльська, Великописарівська громади.

У Запорізькій ворог завдав 71 удару. 18 населених пунктів опинилися під вогнем: авіаудари по Ольгівському та Новопавлівці, тричі атакували з БПЛА Малинівку, Малі Щербаки, 10 ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Чарівному, Темирівці та 56 артобстрілів по Оріхову, Гуляйполю, Степовому та навколишніх селах. Додалося 19 зруйнованих цивільних об'єктів. На жаль, двоє жителів прифронтової зони загинули, один – поранений.

У Дніпропетровській ворог продовжує обстрілювати Нікопольський район. Вчора поцілив по Покровській громаді. Вдарив по одному з сіл з важкої артилерії. Вночі ПвК "Схід" збили три ворожі безпілотники. Скеровували на область і важку артилерію. Били з неї по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. На щастя, людей не зачепило. Інші наслідки атаки уточнюються.

У Луганській за добу противник здійснив 101 обстріл (443 снаряди). Під постійним вогнем росіян – Невське. Ворог обстрілює населений пункт й зі ствольної артилерії, й з реактивної, й з літаків. Також артобстрілів зазнали Новоселівське й Білогорівка. Українські захисники там міцно тримають оборону. У Рубіжному спостерігається засилля мародерів. Слідом за Сєвєродонецьком в Рубіжному місцеві колаборанти почали відслідковувати місця, звідки можна зробити мобільний дзвінок.

У Харківській минулої ночі ворог вдарив трьома БпЛА "Шахед" по території газового підприємства Богодухівського району. Пошкоджено ємність з газоконденсатом. Наслідки ліквідували. Вчора ворог обстріляв насосну станцію в с. Западне Куп'янського району, зафіксовано влучання. Витоку аміаку немає. Без постраждалих. У с. Лиман Перший Куп'янського району внаслідок артобстрілу пошкоджено лінію магістрального аміакопроводу. Виходу аміаку не зафіксовано. У с. Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок. Без постраждалих.

У Донецькій минулої доби росіяни здійснили 22 обстріли. Обстріляли 15 населених пунктів, серед них: Курахове, Дружківка, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Часів Яр, Красногорівка, Залізне, смт Щербинівка, смт Північне, с.Богоявленка, с.Семенівка, с.Шахтарське, с.Нетайлове, с.Рай-Олександрівка. Пошкоджено 30 житлових будинків,5 господарчих споруд, ЛЕП, 4 будівлі лікарні, цивільний автомобіль, вантажний автомобіль. На Донеччині за добу: вісім цивільних поранені.

У Миколаївській вчора ворожих обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого відбулося займання на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 41 обстріл (247 снарядів), з них по м. Херсон — 7 артилерійських обстрілів (32 снаряди). Окупанти поцілили у райони 20 населених пунктів області. Через ворожий обстріл у Херсоні поранення отримали двоє волонтерів. Всього за добу внаслідок російської агресії 5 людей дістали поранення. Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків підриву Квховської ГЕС: підтопленими залишаються 32 деокуповані населені пункти. У воді — 3 784 оселі. Вода потроху відступає, на ранок рівень становить 4 метра 19 сантиметрів. На Правобережжі евакуйовані 2716 осіб. На Лівобережжі швидкість спаду води зменшилася. Окупанти відбирають у людей човни і самі обпливають затоплені будинки, забираючи майно, що вціліло.

Нагадаємо, за 10 червня сили оборони ліквідували ще 980 окупантів. Також у ворога поменшало техніки.