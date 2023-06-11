ГоловнаСуспільствоВійна

РФ за добу била по 9 областях

Під вогнем перебували Чернігівська, Сумська, Луганська, Дніпропетровська, Миколаївська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Харківська області. 

По Чернігівській області за добу був один обстріл. Росіяни били по Чернігівському району із артилерії. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та зранку ворог здійснив 10 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 169 вибухів. В Середино-Будській громаді пошкоджено житлові будинок. Білопільська громада: після опівночі відбулася атака групи із 4 ворожих БпЛА типу «Shahed» по об’єктам у місті Білопілля. Відбулися влучання по 3 об’єктам цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли. Зафіксовано 136 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Есманська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Путивльська, Великописарівська громади.

У Запорізькій ворог завдав 71 удару. 18 населених пунктів опинилися під вогнем: авіаудари по Ольгівському та Новопавлівці, тричі атакували з БПЛА Малинівку, Малі Щербаки, 10 ударів з РСЗВ по Гуляйполю, Чарівному, Темирівці та 56 артобстрілів по Оріхову, Гуляйполю, Степовому та навколишніх селах. Додалося 19 зруйнованих цивільних об'єктів. На жаль, двоє жителів прифронтової зони загинули, один – поранений.

У Дніпропетровській ворог продовжує обстрілювати Нікопольський район. Вчора поцілив по Покровській громаді. Вдарив по одному з сіл з важкої артилерії. Вночі ПвК "Схід"  збили три ворожі безпілотники. Скеровували на область і важку артилерію. Били з неї по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. На щастя, людей не зачепило. Інші наслідки атаки уточнюються.

У Луганській за добу противник здійснив 101 обстріл (443 снаряди). Під постійним вогнем росіян – Невське. Ворог обстрілює населений пункт й зі ствольної артилерії, й з реактивної, й з літаків. Також артобстрілів зазнали Новоселівське й Білогорівка. Українські захисники там міцно тримають оборону. У Рубіжному спостерігається засилля мародерів. Слідом за Сєвєродонецьком в Рубіжному місцеві колаборанти почали відслідковувати місця, звідки можна зробити мобільний дзвінок. 

У Харківській минулої ночі ворог вдарив трьома БпЛА "Шахед" по території газового підприємства Богодухівського району. Пошкоджено ємність з газоконденсатом. Наслідки ліквідували. Вчора ворог обстріляв насосну станцію в с. Западне Куп'янського району, зафіксовано влучання. Витоку аміаку немає. Без постраждалих. У с. Лиман Перший Куп'янського району внаслідок артобстрілу пошкоджено лінію магістрального аміакопроводу. Виходу аміаку не зафіксовано. У с. Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок. Без постраждалих. 

У Донецькій минулої доби росіяни здійснили 22 обстріли. Обстріляли 15 населених пунктів, серед них: Курахове, Дружківка, Авдіївка, Торецьк, Лиман, Часів Яр, Красногорівка, Залізне, смт Щербинівка, смт Північне, с.Богоявленка, с.Семенівка, с.Шахтарське, с.Нетайлове, с.Рай-Олександрівка. Пошкоджено 30 житлових будинків,5 господарчих споруд, ЛЕП, 4 будівлі лікарні, цивільний автомобіль, вантажний автомобіль. На Донеччині за добу: вісім цивільних поранені.

У Миколаївській вчора ворожих обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого відбулося займання на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 41 обстріл (247 снарядів), з них по м. Херсон — 7 артилерійських обстрілів (32 снаряди). Окупанти поцілили у райони 20 населених пунктів області. Через ворожий обстріл у Херсоні поранення отримали двоє волонтерів. Всього за добу внаслідок російської агресії 5 людей дістали поранення. Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків підриву Квховської ГЕС: підтопленими залишаються 32 деокуповані населені пункти. У воді — 3 784 оселі. Вода потроху відступає, на ранок рівень становить 4 метра 19 сантиметрів. На Правобережжі евакуйовані 2716 осіб. На Лівобережжі швидкість спаду води зменшилася. Окупанти відбирають у людей човни і самі обпливають затоплені будинки, забираючи майно, що вціліло.

Нагадаємо, за 10 червня сили оборони ліквідували ще 980 окупантів. Також у ворога поменшало техніки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies