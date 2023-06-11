Перші зразки чеських зенітних комплексів Viktor вже несуть бойове чергування на півночі України та демонструють відмінні результати зі збиття дронів-камікадзе.

Про це повідомляє у Facebook командування Об'єднаних сил Збройних сил України.

Під час тактико-спеціальних занять на одному з полігонів Північної операційної зони командувач Об’єднаних Сил генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ці комплекси прості в обслуговуванні та маневрені. Їх легко приховати на вогневій позиції, а темп стрільби близько 600 пострілів на хвилину дозволяє надійно вражати повітряні цілі на великих відстанях. У поєднанні з тепловізійним прицілом та коліматорним цілевказівником це потужна зброя проти дронів Shahed.

"Головним завданням установок Viktor є боротьба з ударними безпілотними літальними апаратами, а також протидія літакам та гелікоптерам на малих висотах. Легкоброньована техніка, польові укріплення ворога та його піхота теж є цілком досяжними цілями для спареного 14,5 мм зенітного кулемета, встановленого на шасі Toyota Land Cruiser 70. Це чеська кулеметна установка. Вона постачається нам у межах надання матеріальної технічної допомоги. Чеські озброєння та зброя мають, безумовно, вищу якість виготовлення, а відтак, і кращій функціонал, у порівнянні з радянським аналогами, і це черговий привід подякувати партнерам України за всебічну підтримку", – підкреслив генерал-лейтенант.

Як зауважив Наєв, зенітний комплекс "зроблений для людей", з нього легше прицілюватися та вести вогонь завдяки сучасному прицільному комплексу.

"У подальшому для того, аби підвищити спроможності мобільних вогневих груп в цілому, планується посилити їх засобами радіолокаційної розвідки", – зазначив Наєв.

Фото: Командування Об'єднаних сил

Фото: Командування Об'єднаних сил

Фото: Командування Об'єднаних сил

Фото: Командування Об'єднаних сил

Нагадаємо, що Укроборонпром та чеська компанія VOP CZ домовилися про співпрацю щодо ремонту танків Т-64 на заводі у Новому Їчині.