Станом на 08:00 ранку 11 червня він становить у районі Нікополя 9,35.

Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись, повідомили в Укргідроенерго.

Станом на 08:00 ранку 11 червня рівень водосховища в районі Нікополя становить 9,35. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву більше ніж на 7 метрів.

У той же час рівень води в Дніпрі на позначці Херсон становить 4,18 метри. За добу показник знизився на 0,54 м.

“Середній показник відпливу становить 4-5 сантиметрів на годину. Це повʼязується із зменшенням напору (тиску) водосховища. Однак, ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю”, − йдеться у повідомленні.

Фото: Укргідроенерго

Фахівці працюють над найоптимальнішим варіантами балансування енергосистеми та над тим, щоб у людей була вода.

“На ділянках Дніпра, які живлять водою Північно-Кримський канал, з’явилися сліди обміління після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС”, − додали в Укргідроенерго.

Фото: Укргідроенерго

Фото: Укргідроенерго

Нагадаємо, за останніми даними на підконтрольній Україні території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад три тисячі людей.