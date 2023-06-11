Окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині

Окупанти вдарили по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Важка артилерія ворога вночі вдарила по Марганецькій громаді на Нікопольщині. Наслідки атаки уточнюються”, − зазначив він.

Жертв унаслідок обстрілів не було.

Окрім того, сили ППО вночі ліквідували три ворожі безпілотники.

“Повітряне командування «Схід» ліквідувало “Шахеди””, − додав Лукашук.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер”, та 35 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.