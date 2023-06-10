ООН: військові РФ не дають можливості допомогти постраждалим на окупованій Херсонщині

Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс заявив, що російська армія не надає можливості допомогти населенню лівого берега Херсонщини, що постраждало внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це пише AP.

Заступник генсека повідомив, що 7 червня він зустрівся з послом Росії в ООН Василем Небензею, щоб попросити російську владу надати командам організації доступ на окуповану територію для надання допомоги українцям на захоплених регіонах.

"Під час розмови ми надали їм деталі, щоб дати можливість Москві прийняти рішення, яке, як ми сподіваємося, буде позитивним. Сподіваюся, це станеться", – сказав він.

Гріффітс розповів, що на підконтрольній Україні території ООН змогла охопити допомогою близько 30 тис. населення. Організація також, імовірно, звертатиметься зі спеціальним закликом про надання Україні додаткових коштів для боротьби з наслідками підриву дамби. За словами Гріффітса, про це говоритимуть за кілька тижнів, коли наслідки для економіки, довкілля та здоров'я населення постраждалих регіонів стануть більш зрозумілими.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 10 червня ухвалила постанову про Звернення до ООН, парламентів та урядів її держав-членів, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей у зв’язку з черговим актом тероризму Російської Федерації – підривом Каховської гідроелектростанції

За словами президента України Володимира Зеленського, деякі міжнародні організації “виявили ганебну байдужість” до людської трагедії та екоциду, що спричинені підривом росіянами Каховської ГЕС.