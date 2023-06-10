«Покажіть багажник!» - пакети сунуться, випадає туалетний папір. Поправляємо, їдемо. В Херсоні моя колега їде до місцевих «червоних хрестів» - звичайних херсонців, які залишились в місті й волонтерять, - щоб віддати їм допомогу для евакуйованих.

На в`їзді в Херсон – величезний затор. На зустріч колонні прямує кортеж із мигалками . В твіттері президента країни в цей момент один за одним сиплються пости: відвідав переправу (пункт евакуації в Херсоні) і лікарню, провів нараду. Черга на блокпосту просувається повільно: поліцейські та нацгвардійці ретельно перевіряють документи, оглядають кожну автівку.

Ранок на шляху до Херсона починається з магазина в Миколаєві. Вода, шампуні й миючі засоби, шкарпетки й ковдри – машина моєї колеги вже забита під дах. Для себе ми шукаємо заброди. Єдині в гіпермаркеті – нашого розміру! – встигає схопити чоловік, тож нам дістаються лише чоботи.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

«Коли тиша, мені незатишно стає»

Ми прямуємо до води. Там гуртуються жінки й чоловіки. Один, роздягнений до трусів, стрибає зрештою в воду і пливе. Невдовзі його із пакетом в руках привозять рятувальники.

«Візьміть мене із собою, на будинок глянути, сфотографувати!» – просить їх жінка і швидко застрибує в човен.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Ще кілька літніх людей вдивляються в залиті водою вулиці.

«Морили нас голодом в окупації, обстрілювали, а тепер затопили», – зітхає поруч чоловік. Його звати Володимир. Напередодні підриву новокаховської дамби він таки вирішив виїхати з Херсону. Через потоп довелося відкласти на кілька днів. Проте життя в місті він поки не бачить.

Ми помічаємо коло нас покинутий надувний човен із веслами.

«Покатаєтесь, поставте на місце», – каже нам чоловік, який визирнув із воріт.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Ми виходимо на воду. Пливемо вулицями серед дахів, тримаємось курсу, де ймовірно під нами проходить асфальтована дорога: якщо невдало звернути, можна наскочити на антену або гараж надувним дном. Коли пропливають моторні човни, хапаємось за гілки дерев. Трапляються фруктові: стиглі вишні й шовковиця падають в руки.

Встигаємо зробити кілька кадрів. Із будинків на нашому шляху людей евакуювали ще в перший день. На надувному човні ми не наважуємось відпливати далеко.

Веслуємо посеред перехрестя, коли над головою чуємо свист. Розрив трохи збоку. Ще свист, розрив на Корабельній площі і чорно-сірий стовбур диму. Ще свист, розрив. Повертатись назад на землю – далеко й небезпечно. Шукаємо, де сховатись. Ми веслуємо від перехрестя на відкритій місцевості за будинок. Коло стіни будинка хапаємось за дроти, щоб нас не віднесло течією. Тримаємось за дріт по черзі.

У воду довкола даху сусіднього будинку сипляться уламки. “Гради”, мабуть.

Свист, вибух. Із даху будинку в 30 метрах від нас підіймається стовбур диму й курява. Нікуди бігти, а точніш плисти. Через відкриті перехрестя – не має сенсу. На надувному човні – тим більше. Тримаємось за дроти. Чекаємо.

Іноді здається, що вже наче тихо. Вибух. Наступне влучання десь в центр (пізніше ми побачимо відео, де від цього прильоту вигоріли кілька рядів квартир багатоповерхівки).

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

На воду виходять моторні човні. Через якийсь час наважуємось веслувати до берега. Згадуємо таблички по дорозі, знаходимо наш поворот. Ми на місці. Довгі сходи вгору, ховаємось в автівці за будинком, колеги пишуть і монтують.

«У вашу машину уламок влучив, десь в капот, – до нашої автівки підходить місцевий чоловік. – Я сам бачив, як це трапилось».

Оглядаємо автівку, знаходимо свіжий вгин і злущену фарбу довкола. Пощастило.

«Я вже рік під обстрілами. Бувають моменти, коли я на них чекаю, нерви аж лоскочуть, коли тиша. Мені незатишно стає! Ми вже звикли», – каже інший 48-річний херсонець Володимир. Він щойно допомагав вивезти дідуся із затопленого острова. У момент обстрілу він був на воді десь поблизу із нашим човном.

Фото: Інна Варениця

«Був приліт, ми були в 100 метрах або ближче. Нас накрило, була хвиля, і в човен води набрали. Ось, бачите мої шорти мокрі. Але дідуся врятували», – згадує чоловік.

На Корабельній площі – це місце, де висаджували евакуйованих, – постраждали троє людей (загалом поранених за день – дев`ятеро).

Більшість журналістів «з точки зору безпекової ситуації» примусово вивезли з міста.

«Ті, хто професіонали, вони розуміють, що інформацію треба викладати завтра, а не через півгодини після того, як там пів міста збіглося, – каже херсонець Віктор Братан. Він згадує про роботу колег із New York Times восени: “Я їм все показав, вони відзнялись, поговорили з людьми і опублікували матеріал на наступний день. Ніхто не постраждав».

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Тож і фото й відео з головними особами з евакуації цивільних можна було опублікувати пізніше, вважає херсонець. Президент поїхав, а люди на площі лишились.

«Росіяни теж «пабліки» дивляться. Через годину вже інформація була в мережі. Тож навіть якщо він поїхав, лишилась техніка, яка рятує людей, там купа човнів, безліч рятувальників, купа швидких. На одному «п`ятачку» зібралась маса людей. Будь-який тупий командир скаже, чого сидите, стріляйте», – пояснює Віктор.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

«Потонуло ціле життя»

На суходіл продовжують повертатися човни. Більшість – із котами й собаками. Найважче забрати агресивних тварин. Налякані, вони тікають або гарчать на своїх рятівників. Тоді волонтери-ветеринари дають тваринам заспокійливе. Ось цю вівчарку змогли впіймати лише на третій заплив.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Трапляються свійські тварини, як от індокачки.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

«Де мій кіт! Несіть мого кота! Це не мій, мій попелястий! Це мій! А де мій чоловік? Він босий!» – гукає Ніна, щойно евакуйована з дачі коло Кардашівки (окуповане росіянами поселення, ближче до Лівого берега).

Ніна має кілька клунків із речами та документи. Вона із чоловіком та сусідкою мешкала в квартирі в Херсоні. Побоювались активних боїв і сховались на дачі в плавнях. Коли Херсон звільнили, вони залишились там у заручниках. Поруч із домом сусідки росіяни поставили міномет. Дачі, які лишились без власників, росіяни пограбували. Обидві жінки плачуть, коли згадують своє життя там. Особливо – останні дні після підриву дамби.

«Вода підіймалась щогодини на півметра», – згадує Ніна. Вона з чоловіком і сусідкою забрались якнайвище в їх триповерховому будинку.

Фото: Інна Варениця

До берега підходить ще один човен. Волонтер Сергій виносить іще одного пса. А ось дідуся, за яким їхала рятувальна команда, вмовити виїхати не вдалося.

«Ми їхали забрати чоловіка, нас його донька попросила, – каже Сергій. Приїхали, знайшли локацію, але чоловік навідріз відмовився, вперся й усе. Вже й з донькою поговорив, але все на марно. У нього квартира на 9-му поверсі. Сам будинок на невеличкому острівці».

Фото: Інна Варениця

Тим часом з обіду 8 червня вода поступово починає спадати. Через що мешканці багатоповерхівок на затопленому острові відмовляються виїжджати.

Ми заходимо сфотографувати дитячий майданчик у воді, але на нас зриваються і гавкають пси.

Фото: Інна Варениця

«Вони дворові, вони нікуди звідси не підуть», – гукає до нас жінка з третього поверху.

«І ви теж?» – питаю її.

«І я теж нікуди не піду», – ствердно хитає головою вона.

Її звуть Любов Петрівна, їй під 90, і в минулому вона – акторка театру. Вона не виглядає на свої роки і дуже оптимістично налаштована. Вона пам`ятає Другу Світову війну і як після підриву ДніпроГЕС затопило Олешки, де вона перебувала разом із батьками.

Фото: Інна Варениця

«Перший рік ішла війна, тоді фашисти напали. Ми й окопи копали, допомагали батькам. Ліс Олешківський так само був залитий водою. Олешківська пустеля тоді воду забрала. Так ми й лишилися живі», – розказує жінка.

“Незважаючи на вік, я і зараз можу Дніпро переплисти, – Любов Петрівна показує руками, що вона готова плисти. – Якщо мене не зупинять і не скажуть: куди ви, бабусю, пливете. Мені нічого не страшно».

«Зранку по коліно була вода, а зараз впало, сантіметрів на 30, – розповідає пенсіонер Олекса Онопрієнко, – Мій дім затопило, то йду до тещі. Але там бомблять. Я-то можу дома спать, але там газу нема, світла нема, невєрно, случілося щось, аварія… А в тещі світло є, там телебачення робе, «1+1»!»

Фото: Інна Варениця

Олекса сподівається вже скоро повністю повернутись додому. А от щодо будинків на острові чоловік менш оптимістичний – деякі вже обвалились.

Коли вода зійде, багато будинків зруйнуються, каже херсонець Віктор Братан.

«Ті будинки, внизу, на острові, – вони побудовані з бутового каменя і глини, тобто там не розчин (бетонна суміш). І ось, уся ця глина зараз попливе. Всі ці будинки просто розкиснуть. Там залишаться лише якісь камені і шматочки (глини) між ними. І все це треба буде відбудувати. А люди повернуться, на свою землю повернуться. Але це років на п`ять мінімум», – продовжує Віктор.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

На його пам`яті це вже другий потоп.

«У нас були підтоплення через весняні зливи. Я в армії служив (1984-85 роки), то саме тоді підтопило Степанівку (село на в`їзді в Херсон). Там глиняні будинки. Тож вони відновлювали за рік-два».

Відновити життя після повного затоплення буде значно важче, вважає чоловік.

«Настрій такий, що нас усіх обікрали. Тобто все майно, яке затоплене, воно не підлягає використанню у майбутньому. Пральні машинки, мікрохвильовки, будь-які електроприлади – все потонуло і його просто немає. Поки люди цього не усвідомлюють, навіть ті, хто виїхали. У них тут лишалось якесь майно в квартирах, а тепер його немає. Жоден електроприлад уже не запрацює. До того ж – усі «стінки», матраси, ліжка – все накрилось. Окрім того, що це екологічна катастрофа, от уявіть, у людей просто нічого немає. Це все – бомжі… з перших поверхів…».

Фото: Інна Варениця

Поки ми говоримо, чоловік оглядає вулиці й фотографує балкон. Це квартира його знайомих пенсіонерів, які виїхали з Херсону.

«Це не просто майно затонуло, це затонуло ціле життя, – каже Віктор. – Хтось будував дім, дачу. А тепер лишились тільки стіни та прописка».

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Нічний порятунок

«Там пес на даху!» – волонтери роздивляються фото з собакою і перевіряють координати. Самий край затопленого острова. Вже сутеніє, але ми маємо встигнути туди дістатись. Вони закидають у два човни кілька паків питної води і металеву клітку. Дівчина ветеринарка бере заспокійливе для пса.

Два човни виходять на воду, пропливають вулицями між будинками, під мостом і далі рухаються річищем Дніпра. Коли ми виходимо на велику воду, мотор нашого човна час від часу глохне. Керує човном Денис, він по суті капітан, допомагають йому ще двоє молодих чоловіків. Один сидить на носу човна і показує руками напрям. Іншому кілька разів довелося стрибати в воду: розплутувати гілки й дроти на моторі, штовхати човна.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Знову чути вибухи. Над правим берегом здіймаються чорні хмари диму, які швидко розповзаються над усією береговою лінією.

Карантинний острів, або мікрорайон Корабел, найбільше постраждав від війни. Саме сюди найчастіше влучала російська артилерія. Саме тому багатьом його мешканцям довелося покинути домівки.

Після підриву Каховської ГЕС майже весь острів пішов під воду. Лишився лише маленький клаптик суходолу із багатоповерхівкою та автівками. Тут люди можуть навіть походити по землі. Метрів тридцять.

З цього клаптика вже забрали всіх тварин, а от люди лишились. Ми пливемо далі до будинку, в який треба доставити воду. Один із помічників капітана стрибає у воду і заносить пляшки з питною водою в під`їзд. В ньому живе дев`ять мешканців, розказує Віка, яка щойно спустилась з поверхів вище. Питаємо, що їм потрібно. Їжа, вода, хліб і power bank для телефона.

Фото: Інна Варениця

Ми відпливаємо. Далі прямує тільки наш один човен. Нам потрібно обігнути майже весь острів. Пливемо по гугл-картах, там, де ймовірно були дороги.

«Голови!» – час від часу кричить помічник капітана, коли ми пропливаємо під дротами. Пригинаємось. Іноді ховаємо обличчя від гілок. Раз чіпляємось собачою кліткою за дроти, човен хитає, але ми швидко перехиляємось в інший бік. Час від часу мотор глохне.

Пливемо далі. Ми майже на місці. Тут ми потрапляємо в сильну течію. Намагаємось повернути за маршрутом, але не виходить. Пробуємо звернути в інший поворот і знову не виходить. Мотор знову глохне і нас трохи несе.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Вже майже сутінки. Вирішуємо повертатись. По дорозі бачимо човен, який прибився до стіни будинку. Прив`язуємо до нашого човна. Пливемо. Тепер плисти й тримати баланс ще важче. Я помічаю, що весь цей час я сиджу в бронежилеті й гумових чоботах-забродах, які я вдягнула для роботи на березі. Якщо я опинюсь у воді, то бронік потягне мене на дно. Як і чоботи, які я пристібнула до пояса. Скидаю. Жартуємо.

Повертаємось в русло Дніпра, і шукаємо ближчий маршрут. Замість дороги ми напливаємо дном на дах. Мотор заплутується в дротах. Із води стирчать антени, тож пірнати тут не варто. В цей час дзвонять інші рятувальники і пропонують допомогу. А ми саме згадуємо про інструменти, які встигли перекласти на острові з іншого човна.

Пливемо. Берег. Нарешті.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця