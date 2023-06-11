Серед них - воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також - прикордонники

Україна повернула з російського полону 95 військових. У списку - воїни Збройних сил України, Нацгвардії, а також - прикордонники. Серед них - 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі». Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь»", - написав він.

Єрмак зазначив, що багато захисників перебували в полоні пораненими.

"Продовжуємо виконувати задачу Президента України Володимира Зеленського «повернути всіх». Я вдячний нашій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу 24/7. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець", - додав голова ОП.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, станом на 7 травня з російського полону звільнили загалом 2324 українця. Таку цифру озвучив Координаційний центр з питань поводження з військовополоненими.

За рік Україна повернула близько 500 захисників “Азовсталі”.