Переговори із нинішнім режимом РФ неможливі, - Подоляк

Радник Єрмака прокоментував "мирні плани", які час від часу з'являються з боку різних держав.

Будь-який переговорний процес із нинішнім режимом РФ неможливий, агресор має забратися з території України.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом неможливий. Це безглуздо, небезпечно та вбивчо – для України, для Європи, для міжнародного права… Для цього взагалі не існує ані "російсько-хлипких", ані індонезійських, ані бразильських, ані африканських "фундаментів". Агресор має забратися з чужої території, остаточно втративши власну армію та репутацію країни, яку треба було боятися", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що шість африканських лідерів пропонують Україні погодитися на початок мирних переговорів із Росією, навіть якщо війська РФ залишаються на її території. Також свої мирні пропозиції представив Китай. Серед них – "скасування односторонніх санкцій", на що не може погодитися Україна.

Як заявив президент Зеленський, Україна готова слухати пропозиції щодо мирного врегулювання війни від будь-якої країни, крім країни-агресора. Міркування може висловити будь-яка країна, яка має свої власні пропозиції, але не російські.