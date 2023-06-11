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В Авдіївці шукають дитину, яку батьки ховали від евакуації

Загалом вже евакуювали 1 729 осіб.

В Авдіївці шукають дитину, яку батьки ховали від евакуації
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

У місті Авдіївка, що на Донеччині, залишається одна дитина.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Поки що хлопчика не можуть знайти, а його батьки також зникли. За словами Барабаша, містом дуже складно пересуватись – воно зруйноване вщент. 

"Хлопчику 12 років. Проживав з мамою. Певний час ми не могли знайти його, бо батьки ховали. Вони отримували гуманітарну допомогу, а потім самі зникли", – розповів очільник Авдіївської МВА.

Влада перевірила багатьох людей, але дитину досі не знайшли.

"Є неофіційна версія, що, можливо, батьки з дитиною загинули у старій частині міста. Зараз цю інформацію перевіряють", – додав Барабаш.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Авдіївському напрямку 10 червня противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

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