Через підрив Каховської ГЕС загинули шестеро людей, - МВС

На Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС загинуло 5 людей, на Миколаївщині є один загиблий.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Станом на 13:00 11 червня на Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів, із них: 32 (3821 будинок) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій.

В області евакуювали 2 718 людей, з яких 190 дітей. Загинули пʼять людей. 35 — вважаються безвісти зниклими, з них — сім дітей.

У Миколаївській області підтоплений 31 населений пункт. Звідти евакуювали 982 людини, серед яких 167 дітей. Загинув один чоловік.

На Дніпропетровщині у майже 162 тисяч абонентів у 34 населених пунктах не працює водопостачання. Туди підвозять питну та технічну воду.

Нагадаємо, що рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись. Станом на 08:00 ранку 11 червня рівень водосховища в районі Нікополя становить 9,35. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву більше ніж на 7 метрів.

Повідомлялось, що на підконтрольній Україні території Херсонської та Миколаївської областей евакуйовано вже понад три тисячі людей.