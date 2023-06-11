У Снігурівці на Миколаївщині рівень води знизився на 75 см

Станом на ранок 11 червня в підтопленій Снігурівці Миколаївської області, яка розташована на березі річки Інгулець, рівень води спав ще на 75 сантиметрів.
Про це повідомив у Телеграм начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Рівень води в річці Інгулець сягає позначки біля 5м. У зоні підтоплення все ще залишається 13 населених пунктів.
«Підтоплено 351 будинок, ситуація з електропостачанням та централізованим водопостачанням у Снігурівці та селах громади, де воно відсутнє, залишається без змін до стабілізації ситуації», - заявив Кухта.
Постраждалим від підтоплення населеним пунктам підвозять воду. Також працюють евакуаційні маршрути — з небезпечних районів переміщено 679 осіб, з них – 138 дітей.
Нагадаємо, що Державна екологічна інспекція зафіксувала підвищений вміст шкідливих речовин у річці Інгулець.