У Снігурівці на Миколаївщині рівень води знизився на 75 см

У зоні підтоплення все ще залишається 13 населених пунктів.

Станом на ранок 11 червня в підтопленій Снігурівці Миколаївської області, яка розташована на березі річки Інгулець, рівень води спав ще на 75 сантиметрів.

Про це повідомив у Телеграм начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Рівень води в річці Інгулець сягає позначки біля 5м. У зоні підтоплення все ще залишається 13 населених пунктів.

«Підтоплено 351 будинок, ситуація з електропостачанням та централізованим водопостачанням у Снігурівці та селах громади, де воно відсутнє, залишається без змін до стабілізації ситуації», - заявив Кухта.

Постраждалим від підтоплення населеним пунктам підвозять воду. Також працюють евакуаційні маршрути — з небезпечних районів переміщено 679 осіб, з них – 138 дітей.

Нагадаємо, що Державна екологічна інспекція зафіксувала підвищений вміст шкідливих речовин у річці Інгулець.