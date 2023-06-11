Головне за ніч та ранок. Неділя, 11 червня

Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись.

Станом на 08:00 ранку 11 червня рівень водосховища в районі Нікополя становить 9,35. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву більше ніж на 7 метрів, повідомили в Укргідроенерго.

У той же час рівень води в Дніпрі на позначці Херсон становить 4,18 метри. За добу показник знизився на 0,54 м.

“Середній показник відпливу становить 4-5 сантиметрів на годину. Це повʼязується зі зменшенням напору (тиску) водосховища. Однак ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю”, − йдеться у повідомленні.

Докладніше – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень.

Ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року становлять 215 640 осіб. За минулу добу російська армія зменшилася на 980 військових.

Окупанти також позбулися 17 танків, 24 бойових броньованих машин і 37 безпілотників.

Про інші втрати противника – в новині.

За добу ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп'янському районі Харківської області.

Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає. Вочевидь, підриву Каховської ГЕС окупантам замало, вони прагнуть влаштувати ще одну техногенну і екологічну катастрофу.

Близько 01:50 російські окупанти завдали ударів з використанням трьох безпілотників Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі. Унаслідок обстрілів виникла пожежа.

Через обстріли Вовчанська Чугуївського району пошкоджено три приватні житлові будинки та господарчі споруди. Також пошкоджено оселю у селі Курилівка Куп'янського району. Жертв та постраждалих не було.

За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 74 вибухонебезпечні предмети.

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