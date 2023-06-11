Ворог вивів на бойове чергування у Чорному морі корабель з 8 “калібрами”

Ворог вивів на бойове чергування у Чорному морі надводний ракетоносій, споряджений 8 “Калібрами”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Загальна кількість ворожого угрупування в Чорному і Азовському морях - 12 і 1 корабель, відповідно.

“Рівень ракетної загрози дуже високий”, − зазначили військові.

Вони закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги. “Переходьте в укриття, не забувайте про правило “двох стін””, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер”, та 35 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.