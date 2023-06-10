Головне за день. Субота, 10 червня

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, 28 бойових зіткнень на сході, підсумки перевірки укриттів у столиці, візит до Києва Джастіна Трюдо. Яким запам’ятається 472-й день повномасштабної війни.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що станом на 19:30 суботи, 10 червня, удалося врятувати 2 678 людей з Херсонської області. Зниклими безвісти вважаються 29 жителів.

“На цей момент ми врятували 2 678 людей. Намагаємося проводити евакуаційні заходи, навіть незважаючи на те, що ворог обстрілює постійно місця евакуації, обстрілює наших рятувальників, поліцейських та волонтерів. Але ми сьогодні близько восьмидесяти людей врятували”, – сказав міністр внутрішніх справ.

За словами Клименка, що наразі зниклими безвісти вважаються 29 осіб.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За добу відбулось 28 бойових зіткнень.

Ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливі об’єкти окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 10 червня – в нашій новині.

Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс заявив, що російська армія не надає можливості допомогти населенню лівого берега Херсонської області, що постраждало внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Заступник генсека повідомив, що 7 червня він зустрівся з послом Росії в ООН Василем Небензею, щоб попросити російську владу надати командам організації доступ на окуповану територію для надання допомоги українцям у захоплених регіонах.

"Під час розмови ми надали їм деталі, щоб дати можливість Москві прийняти рішення, яке, як ми сподіваємося, буде позитивним. Сподіваюся, це станеться", – сказав він.

Гріффітс розповів, що на підконтрольній Україні території ООН змогла охопити допомогою близько 30 тис. населення. Організація також, імовірно, звертатиметься зі спеціальним закликом про надання Україні додаткових коштів для боротьби з наслідками підриву дамби. За словами Гріффітса, про це говоритимуть за кілька тижнів, коли наслідки для економіки, довкілля та здоров'я населення постраждалих регіонів стануть більш зрозумілими.

Із візитом до Києва прибув прем'єр Канади Джастін Трюдо.

За інформацією Reuters, Трюдо відвідав Київ, щоб висловити підтримку Україні, яка готується до великого контрнаступу проти російських військ.

Канадський прем'єр віддав шану загиблим українським солдатам, відвідавши меморіал у центрі Києва.

За даними СBC News, із Трюдо прибула також віце-прем'єрка Христя Фріланд.

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві в суботу, 10 червня, переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час зустрічі вони ухвалили спільну декларацію.

Докладніше – в нашій новині.

Канада виділяє на військову допомогу Україні 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США).

“Канада твердо налаштована реагувати на незаконне й невиправдане вторгнення (Росії в Україну - ред.), продовжуючи надавати Україні військову допомогу, зокрема додаткові 500 млн дол. для підтримки спроможності реагувати на російську агресію”, - йдеться в заяві офісу прем’єр-міністра Канади під час візиту Джастіна Трюдо до України.

Зазначається, що новий пакет оборонної допомоги, крім іншого, передбачає передання Україні 288 ракет АІМ-7 для засобів ППО.

Нині до української столиці приїхала і міністерка ОАЕ з питань клімату й довкілля, голова Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Аль-Мхейрі.

Спеціальна комісія закінчила перевірку всіх 4655 сховищ у Києві, лише 15% укриттів придатні, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"10 червня комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва. Результати невтішні. Вільно-доступними виявились менше половини укриттів, лише 44%. Ще 21% доступні протягом 5 хв - зазвичай це чергові, які відкривають укриття по тривозі. Тільки 15% придатні без суттєвих зауважень. Ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок", - написав він.

На вихідних комісія працюватиме над зведенням даних та підготовкою звіту, уточнив Камишін.

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