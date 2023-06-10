До Києва прибула міністерка ОАЕ з питань клімату й довкілля, голова Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Аль-Мхейрі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава уряду розповів Аль-Мхейрі про трагедію Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Також під час зустрічі ішлося про питання гуманітарного розмінування, ініціативу Grain from Ukraine та формулу миру.

"Наші країни продовжують активізацію відносин та пошук спільних економічних проєктів. Україна зацікавлена у подальшому динамічному розвитку співпраці з ОАЕ. Передусім в економічній та інвестиційній сферах, зокрема у рамках реалізації масштабних інфраструктурних проєктів", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр додав, що запросив ОАЕ долучитися до Конференції з відновлення в Лондоні, аби "ми могли більш предметно обговорити майбутні спільні ініціативи".

Нагадаємо, минулого місяця під час візиту до Саудівської Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману і Кувейту.

Зеленський обговорив тоді із віце-президентом, віце-прем’єр-міністром ОАЕ шейхом Мансуром бін Заїдом Аль-Нагаяном реалізацію української формули миру та можливість долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема ОАЕ. Також ішлося про глобальну продовольчу безпеку та роботу Чорноморської зернової ініціативи.

Тим часом Об’єднані Арабські Емірати, як писало агентство Reuters з посиланням на дані російської митниці, стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції перекрили традиційніші експортні маршрути РФ.