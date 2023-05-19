Йшлося про формулу миру і підтримку України.

Під час візиту до Саудівської Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману і Кувейту.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час переговорів із віце-президентом, віце-прем’єр-міністром ОАЕ шейхом Мансуром бін Заїдом Аль-Нагаяном Зеленський розповів їм про ситуацію на фронті та протидію російській агресії.

Сторони обговорили реалізацію української формули миру та можливість долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема ОАЕ. Також ішлося про глобальну продовольчу безпеку та роботу Чорноморської зернової ініціативи.

Співрозмовники домовилися про обмін делегаціями для досягнення конкретних результатів і взаємодії та розвиток торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між державами.

На зустрічі з віце-прем’єр-міністром із питань міжнародних відносин і співробітництва Оману, спеціальним представником Султана на міжнародних форумах Асаадом бін Таріком Аль-Саїдом Президент України теж обговорив питання реалізації української формули миру та двосторонню співпрацю між Україною та Оманом.

У змові зі спадкоємним принцом Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, яка проявилася у підтримці відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Президент України і спадкоємний принц Кувейту домовилися про посилення взаємодії у низці гуманітарних питань та в енергетичній сфері.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, Президент України прибув 19 травня до Саудівської Аравії із Мустафою Джемілєвим. Глава держави виступив на саміті Ліги арабських держав.

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Саудівської Аравії звільнення українських полонених. А у своєму зверненні до арабських лідерів глава держави заявив, що "тут серед вас" є люди, які "заплющують очі" на страждання України - перед його виступом у залі помітили главу Сирії. Країна раніше підтримала анексією Росією чотирьох українських областей.