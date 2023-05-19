На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
ГоловнаПолітика

Зеленський провів переговори з главами делегацій ОАЕ, Оману і Кувейту

Йшлося про формулу миру і підтримку України.

Зеленський провів переговори з главами делегацій ОАЕ, Оману і Кувейту
Фото: ОПУ

Під час візиту до Саудівської Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману і Кувейту.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Під час переговорів із віце-президентом, віце-прем’єр-міністром ОАЕ шейхом Мансуром бін Заїдом Аль-Нагаяном Зеленський розповів їм про ситуацію на фронті та протидію російській агресії.

Сторони обговорили реалізацію української формули миру та можливість долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема ОАЕ. Також ішлося про глобальну продовольчу безпеку та роботу Чорноморської зернової ініціативи.

Співрозмовники домовилися про обмін делегаціями для досягнення конкретних результатів і взаємодії та розвиток торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між державами.

На зустрічі з віце-прем’єр-міністром із питань міжнародних відносин і співробітництва Оману, спеціальним представником Султана на міжнародних форумах Асаадом бін Таріком Аль-Саїдом Президент України теж обговорив питання реалізації української формули миру та двосторонню співпрацю між Україною та Оманом.

У змові зі спадкоємним принцом Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, яка проявилася у підтримці відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Президент України і спадкоємний принц Кувейту домовилися про посилення взаємодії у низці гуманітарних питань та в енергетичній сфері. 

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, Президент України прибув 19 травня до Саудівської Аравії із Мустафою Джемілєвим. Глава держави виступив на саміті Ліги арабських держав. 

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Саудівської Аравії звільнення українських полонених. А у своєму зверненні до арабських лідерів глава держави заявив, що "тут серед вас" є люди, які "заплющують очі" на страждання України - перед його виступом у залі помітили главу Сирії. Країна раніше підтримала анексією Росією чотирьох українських областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies