Зеленський до арабських лідерів: На жаль, серед вас є такі, хто заплющує очі на незаконні анексії

Президент Володимир Зеленський у зверненні до арабських лідерів заяви, що "тут серед вас" є люди, які "заплющують очі" на страждання України та закликав їх "дивитися чесно", передає CNN.

У конференц-залі перед виступом Президента України помітили президента Сирії Башара аль-Асада, який уперше за десятиліття відвідав саміт Ліги арабських держав. Сирія була однією з тих держав (поряд із Північною Кореєю), які визнали анексію Росією чотирьох областей України.

Зеленський звернувся до учасників саміту із закликом звернути увагу на те, "скільки страждань принесли багаторічні війни до Лівії, Сирії, Ємену" та "скільки життів забрали роки боротьби в Судані та Сомалі, в Іраку та Афганістані".

«Я сподіваюся, що більшість із нас тут заради миру та справедливості... Навіть якщо тут на саміті є люди, які інакше дивляться на війну, на нашу землю, називаючи її конфліктом, я впевнений, що ми всі можемо об'єднатися у порятунку людей із кліток російських в'язниць. На жаль, є у світі і серед вас такі, хто заплющує очі на ці клітки та незаконні анексії", - сказав глава держави.

Також Зеленський закликав лідерів арабських держав захистити український народ і, зокрема, українську мусульманську

"Зі мною тут Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, одного з корінних народів України, батьківщиною якого є Крим, центр мусульманської культури в Україні. Протягом століть кримські татари були і повинні залишатися невід'ємною та сильною частиною мусульманської спільноти світу. Але ж Крим першим постраждав від російської окупації. І досі більшість репресованих в окупованому Криму є мусульманами", - наголосив Президент України.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський прибув 19 травня до Саудівської Аравії із Мустафою Джемілєвим. Глава держави виступив на саміті Ліги арабських держав. Також у Зеленського були заплановані зустрічі зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та очільниками інших країн.