В Україні засудили "вагнерівця" і розвідника окупаційного угруповання "Шторм"

Загарбників узяли в полон під час бойових дій на Бахмутському напрямку.

В Україні отримали тюремні вироки "вагнерівець" і житель Луганщини, якого зарахували до окупаційного загону "Шторм".

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисників узяли в полон під час бойових дій на Бахмутському напрямку.

"Вагнерівцем" виявився 23-річний колишній в’язень, який відбував покарання в Тюменській виправній колонії за зґвалтування. Торік у жовтні представники ПВК "Вагнер" запропонували йому підписати контракт і пообіцяли 200 тисяч рублів та "погашення" судимості.

На початку грудня 2022-го найманця перекинули на східний фронт, де він через декілька днів потрапив у полон українських захисників.

Суд визнав "вагнерівця" винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство).

Інший злочинець – житель Луганщини, який до початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу окупаційних підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Зловмисник перебував на "посадах" снайпера, а потім розвідника, брав активну участь у бойових діях в районах Рубіжного, Лисичанська і Попасної.

На початку 2023 року він пройшов спецпідготовку і його зарахували до окупаційного загону "Шторм". Цей загін росіяни сформували для прориву позицій Сил оборони в районі Бахмута.

У березні українські захисники затримали зловмисника під час боєзіткнення поблизу міста.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Засуджені відбуватимуть 9 та 10 років ув’язнення відповідно.

Нагадаємо, нещодавно заочно засудили 9 військових Росії, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі. Один із військовослужбовців отримав 12 років позбавлення волі, четверо – 11 років 6 місяців, а інші – до 11 років ув’язнення. Зараз вони перебувають у розшуку.

Крім того, на Львівщині навідник російських ракет отримав довічне ув’язнення за державну зраду.