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В Україні заочно засудили 9 військових РФ, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі

Одного з військовослужбовців РФ засуджено до 12 років позбавлення волі, чотирьох – 11 років 6 місяців, інших – до 11 років ув’язнення. Зараз вони перебувають у розшуку.

В Україні заочно засудили 9 військових РФ, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі
Фото: Офіс Генпрокурора

В Україні заочно засудили 9 військових РФ, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За підтримання публічного обвинувачення Бучанською окружною прокуратурою суд визнав винними у порушенні законів та звичаїв війни 9 військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35-ї загальновійськової армії (ч. 1 ст. 438 КК України).

Одного з військовослужбовців РФ засуджено до 12 років позбавлення волі, чотирьох – 11 років 6 місяців, інших – до 11 років ув’язнення.

Прокурори довели, що засуджені під час окупації міста Буча впродовж березня 2022 року тримали у заручниках цивільного чоловіка, який не брав участі у бойових діях і не мав зброї. Вони не забезпечували його їжею та водою. Окупанти позбавили потерпілого можливості вільно пересуватися, зав’язували очі липкою стрічкою, зв’язували руки пластиковими хомутами та погрожували вбивством.

Вони завдавали чоловіку тілесні ушкодження з метою отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а в окремому випадку і безпричинно. Били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині.

Наразі військовослужбовці РФ перебувають в розшуку.

Нагадаємо, Офіс Генпрокурора після року звільнення Бучі продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів. Лише в Бучанському районі зафіксовано понад 9 тис. воєнних злочинів.

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