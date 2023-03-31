Офіс Генерального прокурора після року звільнення Бучі продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів. Так, на річницю до суду передали ще одну справу. Лише в Бучанському районі зафіксовано понад 9 тис. воєнних злочинів.

Про це в інтерв’ю журналістам на конференції U4J повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін, передає кореспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

«Ми кожного дня практично передаємо нові справи до суду (по воєнним злочинам у Бучанському районі). Сьогодні була передана справа щодо вбивства батька на очах дитини в Бучі. Це були звичайні мирні громадяни, які намагалися поїхати до міської ради та взяти гуманітарну допомогу. Але їх просто вбили на вулиці. Ця справа сьогодні передана до суду», - заявив він.

За цей рік 97 осіб отримали підозри у вчиненні воєнних злочинів. Обвинувальні акти стосовно 35 осіб скеровано до суду. 2 осіб засуджено.

Генпрокурор додав, що наразі по Бучанському району зафіксовано понад 9 000 воєнних злочинів з понад 70 тис. загальної кількості.

В Офісі Генпрокурора також повідомили LB.ua цифри конкретних воєнних злочинів у Бучанському районі, які зафіксовані на цей час:

понад 1 400 цивільних осіб вбито (у тому числі 637 у м. Буча);

89 дітей постраждали (37 дітей загинуло, 52 отримали поранення);

знайдено тіла 175 осіб у масових похованнях та катівнях у Бучанському районі (серед них 26 жінок та 2 дітей);

понад 3.800 житлових будинків зруйновано;

116 тіл було знайдено у масовому похованні біля головної церкви Бучі. 69 із них загинули внаслідок застосування стрілецької зброї та мінно-вибухового ураження. Серед них – 26 жінок і 2 дитини;

понад 50 закатованих тіл знайдено на вулиці Яблунській. Ще 5 спалених тіл було знайдено в гаражному кооперативі поблизу. Серед них — жінка і дитина;

тіла 5 чоловіків зі слідами тортур та вогнепальними пораненнями були знайдені в дитячому санаторії “Променистий”;

щонайменше 49 осіб загинуло внаслідок 6 авіаударів армії РФ по житловим кварталам Бородянки.

Понад 28.000 слідчих дій проведено для розслідування, серед них:

11 500 допитів постраждалих і свідків;

9 000 оглядів;

7 400 судово-медичних, криміналістичних, молекулярно-генетичних, будівельно-технічних експертиз.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, 31 березня Президент Володимир Зеленський разом із лідерами європейських країн взяв участь у вшануванні памʼяти жителів Бучі, убитих під час російської окупації.

Начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов розповів, що на Київщині загарбники вбили 1374 українців, серед них - 38 дітей.