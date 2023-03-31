Перед судом постануть троє військовослужбовців ЗС РФ, які пограбували на Харківщині жителів під загрозою розстрілу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як встановило слідство, торік у травні під час окупації міста Ізюм троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, яка належить до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автівку з двома цивільними.

Окупанти здійснили два постріли з автомата Калашникова біля передніх коліс автівки, а тоді почали вимагати гроші у чоловіків. При цьому людям погрожували в разі відмови розстріляти.

Забравши у потерпілих гроші, російські солдати пішли.

Завдяки проведеним оперативним заходам правоохоронці встановили особи російських військових, а потерпілі їх опізнали.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Тепер обвинувачених судитимуть заочно у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області. Зловмисникам інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше мали судити військового РФ, який пограбував двох людей під час окупації Чернігівщини. Погрожуючи вбивством, він відібрав у них мобільний телефон, ноутбук та 11 тис. доларів США.

Напередодні троє російських військових, які під час окупації ґвалтували жительку Київщини, отримали підозри.