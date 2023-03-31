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Перед судом постануть троє російських військових, які пограбували на Харківщині жителів під загрозою розстрілу

Зловмисникам інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб.

Перед судом постануть троє російських військових, які пограбували на Харківщині жителів під загрозою розстрілу
Фото: Медіацентр Україна

Перед судом постануть троє військовослужбовців ЗС РФ, які пограбували на Харківщині жителів під загрозою розстрілу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Як встановило слідство, торік у травні під час окупації міста Ізюм троє військових 39-ої окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади, яка належить до 68-го армійського корпусу Східного військового округу, зупинили автівку з двома цивільними. 

Окупанти здійснили два постріли з автомата Калашникова біля передніх коліс автівки, а тоді почали вимагати гроші у чоловіків. При цьому людям погрожували в разі відмови розстріляти. 

Забравши у потерпілих гроші, російські солдати пішли.

Завдяки проведеним оперативним заходам правоохоронці встановили особи російських військових, а потерпілі їх опізнали.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Тепер обвинувачених судитимуть заочно у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області. Зловмисникам інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо, раніше мали судити військового РФ, який пограбував двох людей під час окупації Чернігівщини. Погрожуючи вбивством, він відібрав у них мобільний телефон, ноутбук та 11 тис. доларів США.

Напередодні троє російських військових, які під час окупації ґвалтували жительку Київщини, отримали підозри.

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