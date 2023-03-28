Верховний Суд підтвердив виправдувальний вирок ексміністру інфраструктури Омеляну

Верховний Суд підтвердив виправдальний вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про зменшення портових зборів у 2017 році.

Про це Омелян повідомив у Facebook.

"Рішення кінцеве, перегляду не підлягає, я повністю виправданий обома інстанціями ВАКС і Верховним Судом. Сподіваюся, в НАБУ вистачить мужності публічно вибачитися, а внутрішня перевірка і, незабаром, зовнішній незалежний аудит з’ясують, на виконання чиїх злочинних вказівок детектив займався фабрикацією справи проти мене, а співробітники прес-служби очорнювали моє ім’я", – написав він.

Володимир Омелян вважає, що дане рішення суду започатковує дуже важливу судову практику, яка полягає у тому, “що за реформи судити не можна”.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Вищий антикорупційний суд визнав невинним колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна в справі про зменшення портових зборів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що буде оскаржувати вирок.

Омелян підозрювався за ч. 2 ст. 211 Кримінального кодексу України (видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету чи збільшують витрати бюджету всупереч закону).

За версією слідства, в грудні 2017 року Омелян видав наказ, що зменшив доходи в бюджет. Мова йде про наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один з цих зборів – адміністративний – є дохідною частиною державного бюджету, і змінювати його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

Слідство заявило, що в 2018 році через зменшення адміністративного збору бюджет отримав тільки 173,1 млн замість очікуваних 203,5 млн гривень. Омелян повідомляв, що в 2018-19 роках завдяки цьому рішенню морська галузь продемонструвала зростання більш ніж на 20%. Він також підкреслював, що рішення про зменшення портових зборів було колегіальним рішенням Кабміну.

Підозра за цією справою була оголошена Омеляну в червні 2020 року. У листопаді 2021-го справу Омеляна відправили в суд.